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«Эхо города»: Ремонт дорог в Пскове

31.03.2023 18:43 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах и сегодня поговорим о предстоящем ремонте дорог города. После зимы эта тема наиболее остра для автомобилистов. Накануне городские власти опубликовали перечень улиц, на которых будет выполнен капитальный ремонт в предстоящий летний сезон. Параллельно проведены мониторинги дорог для ямочного и гарантийного ремонтов. Подробности далее в нашей программе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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