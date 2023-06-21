21.06.2023 18:20 «Дневной дозор»: Где больше пользы от чиновника - на их рабочих местах или на фронте?
21.06.2023 12:35 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона
«Эхо города»: Летние пришкольные лагеря в Пскове
22.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о детском летнем отдыхе. Немало счастливчиков из числа школьников сейчас вместе с родителями нежатся на пляжах у моря, кто-то отправился к бабушкам и дедушкам в глубинку, некоторые – в загородных лагерях.
По ежегодной традиции управление образования администрации города Пскова организовывает для учащихся пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В этом сезоне на территории Пскова работают 22 таких лагеря, рассказал в интервью нашей программе начальник управления образования города Геннадий Иойлев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати