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«Эхо города»: Летние пришкольные лагеря в Пскове

22.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о детском летнем отдыхе. Немало счастливчиков из числа школьников сейчас вместе с родителями нежатся на пляжах у моря, кто-то отправился к бабушкам и дедушкам в глубинку, некоторые – в загородных лагерях.

По ежегодной традиции управление образования администрации города Пскова организовывает для учащихся пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В этом сезоне на территории Пскова работают 22 таких лагеря, рассказал в интервью нашей программе начальник управления образования города Геннадий Иойлев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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