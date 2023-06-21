«Эхо города»: Летние пришкольные лагеря в Пскове

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня мы поговорим о детском летнем отдыхе. Немало счастливчиков из числа школьников сейчас вместе с родителями нежатся на пляжах у моря, кто-то отправился к бабушкам и дедушкам в глубинку, некоторые – в загородных лагерях.

По ежегодной традиции управление образования администрации города Пскова организовывает для учащихся пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В этом сезоне на территории Пскова работают 22 таких лагеря, рассказал в интервью нашей программе начальник управления образования города Геннадий Иойлев.

Источник: ПЛН-FM