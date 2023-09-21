«Эхо города»: Сердце Пскова

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В этом сезоне, и особенно интенсивно в последние недели, в центре Пскова появляются много интересных как туристам, так и самим горожанам «фишек». Многие заметили декоративные крышки люков, атмосферную фоторамку с видом на церковь Василия на Горке, несколько граффити с элементами псковской стилистики в Детском парке. Вся эта красота – часть проекта «Сердце Пскова»...

Источник: ПЛН-FM