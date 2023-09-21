14:00 «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке
21.09.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, доносчику первый кнут и легко ли быть молодым?
«Эхо города»: Сердце Пскова
22.09.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В этом сезоне, и особенно интенсивно в последние недели, в центре Пскова появляются много интересных как туристам, так и самим горожанам «фишек». Многие заметили декоративные крышки люков, атмосферную фоторамку с видом на церковь Василия на Горке, несколько граффити с элементами псковской стилистики в Детском парке. Вся эта красота – часть проекта «Сердце Пскова»...
Источник: ПЛН-FM
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