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«Эхо города»: Сердце Пскова

22.09.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В этом сезоне, и особенно интенсивно в последние недели, в центре Пскова появляются много интересных как туристам, так и самим горожанам «фишек». Многие заметили декоративные крышки люков, атмосферную фоторамку с видом на церковь Василия на Горке, несколько граффити с элементами псковской стилистики в Детском парке. Вся эта красота – часть проекта «Сердце Пскова»...

 

 

Источник: ПЛН-FM



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