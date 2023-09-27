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«Эхо города»: Перевозка сыпучих грузов и вывоз мусора
27.09.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. На комитете Псковской городской думы по ЖКХ в числе прочих был рассмотрен вопрос о перевозке грузовиками сыпучих грузов без тентов, что загрязняет улицы областного центра. При этом водители предпочитают скорее заплатить штраф, нежели везти песок, щебень или грунт, укрытый тентом – почему?
Источник: ПЛН-FM
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