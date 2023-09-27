«Эхо города»: Перевозка сыпучих грузов и вывоз мусора

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. На комитете Псковской городской думы по ЖКХ в числе прочих был рассмотрен вопрос о перевозке грузовиками сыпучих грузов без тентов, что загрязняет улицы областного центра. При этом водители предпочитают скорее заплатить штраф, нежели везти песок, щебень или грунт, укрытый тентом – почему?

Источник: ПЛН-FM