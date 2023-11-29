Эхо города: Туристический код и проект «Сердце Пскова»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В этом сезоне в исторической части Пскова власти реализуют проект туристического кода, призванный улучшить и благоустроить ту часть нашего города, которую мы обозначаем, как сердце Пскова. Именно такое название и носит этот проект. В течение летнего, осеннего, а теперь и зимнего сезона мы наблюдаем, как центре нашего города появляются интересные локации, новые арт-объекты и фишки, мимо которых сложно пройти. Хочется сфотографироваться, полюбоваться, окунуться в атмосферу. Сегодня в нашей программе мы более подробно поговорим про элементы проекта «Сердце Пскова», который подходит к своему завершению.

Источник: ПЛН-FM