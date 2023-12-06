«Эхо города»: Как депутаты Псковской гордумы планируют провести новогодние каникулы?

Декабрь – это предвкушение новогодних праздников. У многих из нас уже украшен дом и наряжена ёлка, занимаемся приятными хлопотами по поиску подарков для близких и друзей. И, конечно, строим планы на новогодние каникулы: одни планируют поездки, другие - культурную программу, третьи – спортивный отдых, четвертые составляют график походов в гости. Иными словами, задумываемся о том, как с пользой провести десять первых дней нового года. Строят планы на каникулы и депутаты Псковской городской Думы. С некоторыми из них мы побеседовали и расскажем вам, чем займутся народные избранники.

Источник: ПЛН-FM