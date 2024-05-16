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«Эхо города»: Псковские фонтаны

17.05.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В начале мая в областном центре запустили фонтаны. Заработал музыкальный фонтан в Дендропарке (тот, что традиционно возвращается на свое место в центре Утиного пруда в тёплое время года). Начал функционировать «немолодой» фонтан в Ботаническом саду. Оба объекта пользуются популярностью среди горожан, оба привлекают внимание туристов. Однако «гвоздём развлекательной программы» этого года стали не они, а «сухой» фонтан, появившийся на ближнем Завеличье...

 

 

Источник: ПЛН-FM



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