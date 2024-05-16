14:00 «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации
16.05.2024 12:35 «Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава
«Эхо города»: Псковские фонтаны
17.05.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В начале мая в областном центре запустили фонтаны. Заработал музыкальный фонтан в Дендропарке (тот, что традиционно возвращается на свое место в центре Утиного пруда в тёплое время года). Начал функционировать «немолодой» фонтан в Ботаническом саду. Оба объекта пользуются популярностью среди горожан, оба привлекают внимание туристов. Однако «гвоздём развлекательной программы» этого года стали не они, а «сухой» фонтан, появившийся на ближнем Завеличье...
Источник: ПЛН-FM
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