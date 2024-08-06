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«Эхо города»: Ремонт школ Пскова к новому учебному году
07.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Менее месяца остаётся до начала нового учебного года. В сентябре 2024-го за школьную парту в региональном центре впервые сядут более трёх тысяч девочек и мальчиков. Для них, а также для тысяч других учащихся младших, средних и старших классов образовательные учреждения Пскова в настоящее время активно готовят к новому учебному году. О том, какие работы выполняются и когда завершится этот процесс, рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.
Источник: ПЛН-FM
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