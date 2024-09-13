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Эхо города: Крупные дорожные объекты

16.09.2024 18:35 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В Пскове в последние годы ежесезонно ремонтируется большое число дорожных объектов. Чаще всего они переходящие, то есть ремонт на них происходит за 2 года ввиду больших объемов работ. Сегодня такой объект – Красноармейская набережная. Объем работ и финансирования – значительные. Это не просто капитальный ремонт нескольких улиц – это переустройство инженерных сетей, чтобы ликвидировать самую большую проблему Шабанов – отсутствие ливневой канализации. В целом работы в этом микрорайоне должны быть завершены в 2025 году.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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