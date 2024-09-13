14:00 «Постскриптум»: Готовность к зиме, миллиард на сельское хозяйство и политическая борьба за 2 место
13.09.2024 12:50 «На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество»
Эхо города: Крупные дорожные объекты
16.09.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В Пскове в последние годы ежесезонно ремонтируется большое число дорожных объектов. Чаще всего они переходящие, то есть ремонт на них происходит за 2 года ввиду больших объемов работ. Сегодня такой объект – Красноармейская набережная. Объем работ и финансирования – значительные. Это не просто капитальный ремонт нескольких улиц – это переустройство инженерных сетей, чтобы ликвидировать самую большую проблему Шабанов – отсутствие ливневой канализации. В целом работы в этом микрорайоне должны быть завершены в 2025 году.
Источник: ПЛН-FM
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