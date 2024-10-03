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«Эхо города»: Программа благоустройства городских общественных пространств

04.10.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Добрый день! В эфире радио ПЛН ФМ программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о реализации программе благоустройства городских общественных пространств. Ежегодно при помощи различных программ в Пскове обустраиваются парки, скверы, площади и другие пространства.

Серьезным помощником в этом деле является программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В ней очень многое зависит от активности и заинтересованности самих жителей. Схема ее проста: в этом году проводится общественное голосование по ряду территорий, а в следующем – благоустраивается та, которая набрала наибольшее число голосов жителей.

В этом сезоне благоустраиваются три локации на Запсковье: между домами Сиреневый бульвар, 11, 13, 17 и Звёздная, 12, 14, 16; во дворе домов Алтаева, 11 и Инженерная, 62-62а; а также между детским садом № 28 и Технической, 8. Работы по всем трем проектам фактически завершены. Теперь у жителей большого микрорайона есть, где позаниматься спортом в современных условиях и недалеко от дома. О работе над проектами – в комментарии заместителя начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяны Алексеевой.

 

Источник: ПЛН-FM



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