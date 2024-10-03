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«Эхо города»: Развитие туризма и молодежная политика в Островском районе

04.10.2024 19:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио ПЛН ФМ программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня коротко и емко расскажу вам о том, как Островский район последовательно, год за годом, занимается развитием туризма.

К этой теме мы неоднократно возвращаемся в наших выпусках. Территория района безусловно является привлекательной для путешественников (город имеет удобную логистику, стоит между Псковом и Пушкинскими Горами на федеральной трассе, располагается на живописном берегу реки Великой) и имеет богатую историю. Власти муниципалитета, отчетливо это понимая, прилагают усилия и наращивают турпотенциал по разным направлениям: от создания дополнительной инфраструктуры, которая безусловно необходима с учетом роста спроса, до проведения событийных мероприятий.

 

Источник: ПЛН-FM



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