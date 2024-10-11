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«Эхо города»: Модельные библиотеки

14.10.2024 13:00 «ПЛН-FM»

В последних числах сентября для жителей Запсковья (и не только) распахнула двери после обновления библиотека «Родник» на Труда, 20. Учреждение прошло модернизацию в рамках национального проекта «Культура».

Работы по благоустройству начались в феврале 2024 года и спустя семь месяцев двери библиотеки снова открыты для всех желающих. В рамках модернизации книжный фонд обновился на 3 тысячи экземпляров, приобретено современное мультимедийное оборудование, а сотрудники повысили свою квалификацию. В результате, популярное у горожан всех возрастов учреждение так же гостеприимно, как и прежде, принимает своих посетителей. Только в новых интерьерах и с новыми возможностями.

За всем этим, рассказывает заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, стоит большая командная работа.

Источник: ПЛН-FM



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