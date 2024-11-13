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«Эхо города»: Архитектурно-градостроительный облик

14.11.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Добрый день! В эфире радио ПЛН FM программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах.

В конце октября Глава Пскова Борис Елкин опубликовал информацию о новых требованиях к архитектурно-градостроительному облику зданий на территории Пскова. Соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки города были утверждены на сессии Псковской городской Думы. Требования относятся к капитальному строительству и реконструкции зданий и не затрагивают частное индивидуальное строительство. Касаются они многоквартирных домов и общественных зданий.

Глава Пскова отметил, что новации связаны с «работой по созданию качественной, безопасной и гармоничной городской среды. Теперь застройщики перед строительством или реконструкцией зданий обязаны согласовывать их облик. Требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан, а также соблюдения принципа «Двор без машин», когда исключается заезд транспорта на дворовую территорию.

Основные пункты новых требований Борис Елкин пояснил в интервью нашей программе.

 

Источник: ПЛН-FM



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