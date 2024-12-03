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«Эхо города»: Подготовка Пскова к Новому году

04.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Приближается Новый год. Пока пришла календарная, но не климатическая зима. Отсутствие устойчивого снежного покрова и положенного в это время года морозца настроения не добавляет. А вот новогодние украшение города, которое уже идет, помогает настроится на праздничную волну в суете декабря.

Глава Пскова Борис Елкин в интервью нашей программе отметил, что новогоднее убранство будет как в центре, так и в ближе к спальным районам.

 

Источник: ПЛН-FM



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