«Кузница»: Зимняя уборка города – коммунальщики справляются?

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить о зимней уборке Пскова.

Эту неделю синоптики называют снежной: периодически в области будут идти снег, мокрый снег, дождь. Предыдущие сутки над Псковщиной господствовал циклон «Николас», разыгралась настоящая метель. Все эти природные капризы вновь ставят вопрос о зимней уборке дорог — не только проезжей части, но и тротуаров, дворов, междворовых проездов, остановок и пешеходных переходов. Какова схема уборки самого крупного города области? Как распределены обязанности между подрядчиками, муниципальными службами и управляющими компаниями? Каковы приоритеты в тот момент, когда разверзаются хляби небесные и снег идет часами? Чем обрабатывают наши дороги и тротуары? И не являются ли реагенты причиной, по которой на дорогах появляются ямы? Для того, чтобы подробно обсудить эту тему, у «Кузницы» есть 50 минут.

Источник: ПЛН-FM