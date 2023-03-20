«Кузница»: Проблемы воспитания и молодежных субкультур

В прошлом году мы уже делали программу на тему: «Образование – это услуга?» Практически все наши эксперты отмечали, что образование невозможно без воспитания. А это очень тонкая материя. Воспитывают родители, педагоги, классный руководитель, воспитывает общество и окружающая действительность. А должно и государство обладать системой воспитания, как системой координат для подрастающих граждан? В какой мере влиять на нее? Как в СССР - от октябрят до ВЛКСМ? А сегодня у нас есть система воспитания? Что такое «Юнармия», «Движение Первых»? И почему такое влияние на детей имеют субкультуры?

Об этом Любовь Кузнецова поговорила с экспертами.

Источник: ПЛН-FM