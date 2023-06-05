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«Кузница»: Лето, омраченное клещами – как бороться с ростом числа кровососущих?

06.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Тема сегодняшнего выпуска – клещи. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила ее с руководителем ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Еленой Припутенко и с другими экспертами.

Маленькие кровососущие насекомые становятся все более активными. С середины апреля (а бывали годы – с середины февраля!) и до октября включительно регистрируются укусы этих насекомых. Сейчас самый старт лета, а статистика тех, кто подцепил клеща, не просто не радует, а здорово тревожит. С ранней весны и до поздней осени клещи становятся источником неприятностей и проблем со здоровьем у сотен псковичей. Если вовремя не заметить присосавшееся насекомое и не принять меры, можно схлопотать серьезную болезнь, например, энцефалит. При этом присосаться к человеку или домашнему животному клещ может как в лесу, так и в городском парке. Еще 15-20 лет назад такого разгула кровососущих не было. В чем причина сейчас: недостаточные площади акарицидной обработки? Изменения климата? И как обезопасить себя и домашних животных: прививки? Репелленты? 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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