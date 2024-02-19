«Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?

Сегодня шла речь о развитии Пскова с точки зрения градостроительства и благоустройства. Так получается, что именно в этой сфере на сегодняшний день просматривается невысокое взаимодействие власти и местного сообщества, хотя нельзя отрицать тот факт, что для благоустройства и развития туристической привлекательности Пскова сейчас делается очень много.

Сразу оговоримся, целью этой программы было не хайпануть на непростой теме или определить крайних, а в формате открытого разговора понять, а должна ли власть обсуждать с общественностью проекты благоустройства и развития Пскова, почему это происходит не всегда, дает ли это продуктив или только потерю времени. Во всех тонкостях темы ведущая разбиралась с заместителем главы администрации города Пскова Ириной Ивановой и с другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM