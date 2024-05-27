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«Кузница»: Что не так с мусорной реформой?

28.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Тема сегодняшнего выпуска программы – мусорный разрыв.

«Болью» назвал ситуацию с ТКО в Псковской области наш губернатор Михаил Ведерников. Заявление о расторжении взаимоотношений с компаний «Экопром» - региональным оператором по ТКО, прозвучало не откуда-нибудь, а с трибуны Совета Федерации. Прямо скажем – не достижение. Впрочем, в масштабах России не исключительный случай. Что не так с мусорной реформой? Почему в Европе мусор – прибыльное дело, а у нас – одни долги? В Псковской области все терпели накладки первых лет, ждали, входили в положение, привыкали – и все равно дело дошло до расторжения договора с мусорным регоператором. Разобраться в этой непростой теме ведущей Любови Кузнецовой помог человек, который работает в ней много лет – руководитель мусоросортировочного завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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