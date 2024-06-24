«Кузница»: Как в Пскове принимаются решения по организации безопасного дорожного движения?

Сегодня мы поговорим об организации безопасного дорожного движения в Пскове. Многих напрягла ситуация с разрешением движения мотоциклов в центре Пскова по ночам. В своё время запрет был введен после трагических случаев с гибелью людей. И горожане считали этот шаг оправданным, несмотря на то, что мотоциклистов, соблюдающих правила дорожного движения, тоже не мало. И вдруг отмена ограничений при том, что мотоциклистов (в том числе и нарушающих скоростной режим) в Пскове меньше не стало. По городу поползли слухи, что решение об отмене ограничений пролоббировали высокопоставленные люди, в том числе депутаты гордумы, отдающие предпочтение байкам. Будем разбираться.

На улице Юбилейная перед пересечением с Яна Райниса на Дамбе планируется установить «лежачего полицейского». Причина – частая аварийность. Ко дню города откроется парк аттракционов «Волшебная гора» как раз на улице Яна Райниса. Трафик в ту сторону увеличится. Да и в обратном направлении тоже. Поэтому возможно будет отменен поворот налево с Райниса на Юбилейную. Так что выехать оттуда на Завеличье можно будет лишь с разворотом на площади Героев-десантников. Недовольных много.

Очевидно, решение будут приниматься на комиссии по безопасности дорожного движения города. А как вообще работает эта комиссия? Кто в ней состоит? И кто несет ответственность за те или иные принятые ею решения? На эти вопросы ведущая Любовь Кузнецова искала ответы вместе с главой Пскова Борисом Елкиным.

Источник: ПЛН-FM