«Кузница»: Смена управляющей компании – это реально?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Редкий жители города Пскова, да и региона в целом, доволен работой своей управляющей компании. Это объективно так. С кем не поговори: подъезд не мыт, в подвале вода, на придомовой территории дыры в асфальте, на любое замечание или заявку – хамят и уклоняются. Так не везде, но за редким исключением. Люди взаимоотношения с теми, кого нанимают для обслуживания МКД, называют «борьба с управляющей компанией». И этим все сказано. А ведь реформа по смене МУПов на частные управляющие компании предполагала конкурентную среду и естественный уход с рынка откровенно слабых и ленивых коммунальщиков. Но конкуренции не получилось: МУПы сменили таблички на ООО, а качества обслуживания как не было, так и нет. И действенного механизма смены УК тоже нет: при изобилии контрольно-надзорных органов сменить управляйку – это пройти семь кругов ада. Бюрократия, отсутствие контроля и здравого смысла, нежелание встать на сторону людей. Вы знаете хоть один пример, когда бы УК лишили лицензии за некачественную работу? Но управляек, на которые идет поток жалоб, много. В таком случае, механизм не работает.

Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором управляющей компании «Новый квартал» Антоном Васильевым.

Источник: ПЛН-FM