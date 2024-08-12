www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 августа 6 августа 19 июля 18 июня Телефон прямого эфира 6 августа 2 августа 1 августа 31 июля 7 августа 12 августа 25 июля 12 августа Телефон прямого эфира 9 августа Телефон прямого эфира

«Кузница»: Псковские рынки - пережиток прошлого или способ поддержать МСП?

13.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Тема, которой мы посвятили сегодняшний выпуск программы, - рынок - это один из способов поддержки КФХ и МСП или это только иллюзия?

На волне закрытия и ликвидации рынка «Фавор» в Пскове в общественно поле вновь развернулась дискуссия: а нужны ли нам вообще рынка? С одной стороны, они были актуальны в 90-е годы, когда там можно было купить и продать буквально все. Рынки действительно кормили российские семьи. А сейчас у нас масса иных форм торговли: от маркетплейсов до магазинов шаговой доступности, торговых центров. Многие, особенно молодое поколение, считают их архаизмом, портящим внешний облик города. А вот представители старшего поколения ходят туда не просто по привычке, а с удовольствием: там дешевле, можно купить натуральные продукты, достаточно быстро продать излишки сада-огорода, реализовать фермерскую продукцию.

Так что такое рынки сегодня - архаизм или один из способов торговли? В каком виде они могут существовать в городском пространстве или им в городе совсем не место?

Наш сегодняшний эксперт – Игорь Савицкий – промышленник, директор холдинга NPN.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Опасаетесь ли вы эскалации конфликта с распространением на территории РФ?












  смотреть результаты



Опасаетесь ли вы эскалации конфликта с распространением на территории РФ?












  смотреть результаты