«Кузница»: Псковские рынки - пережиток прошлого или способ поддержать МСП?

Тема, которой мы посвятили сегодняшний выпуск программы, - рынок - это один из способов поддержки КФХ и МСП или это только иллюзия?

На волне закрытия и ликвидации рынка «Фавор» в Пскове в общественно поле вновь развернулась дискуссия: а нужны ли нам вообще рынка? С одной стороны, они были актуальны в 90-е годы, когда там можно было купить и продать буквально все. Рынки действительно кормили российские семьи. А сейчас у нас масса иных форм торговли: от маркетплейсов до магазинов шаговой доступности, торговых центров. Многие, особенно молодое поколение, считают их архаизмом, портящим внешний облик города. А вот представители старшего поколения ходят туда не просто по привычке, а с удовольствием: там дешевле, можно купить натуральные продукты, достаточно быстро продать излишки сада-огорода, реализовать фермерскую продукцию.

Так что такое рынки сегодня - архаизм или один из способов торговли? В каком виде они могут существовать в городском пространстве или им в городе совсем не место?

Наш сегодняшний эксперт – Игорь Савицкий – промышленник, директор холдинга NPN.

Источник: ПЛН-FM