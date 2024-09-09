«Кузница»: Как выжить в современной школе?

Начался учебный год. Отгремели радостные линейки и начались образовательные будни. И будни эти напряженные. Одной из острых проблем является дефицит кадров, который за минувший год только вырос, в связи с чем решили придумать очередную полумеру – приравнять учителей к специалистам вредных профессий – шахтерам-металлургам и другим, чей труд негативно влияет на здоровье. Судя по реакции общественности, редко кто считает этот шаг панацеей, хотя спору нет: учитель – профессия не сахар в сегодняшней России. Оттого, в том числе, и не хотят молодые люди идти в эту профессию.

Нагрузка сумасшедшая, родители нервные, дети слабоуправляемые, родное министерство что ни год – добавляет хлопот: добавились разговоры о важном, переформатировалось ОБЖ, вновь заговорили про введение предмета «Семьеведение», курс истории по новым учебникам – тема отдельного разговора. «Вишенка на торте» – тотальный запрет мобильных в школе. Как это организовать? Как выжить в школе, когда там, как на вулкане? Что думают на этот счет родители и педагоги? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудила вместе с педагогом, историком, преподавателем, депутатом Псковской городской Думы Татьяной Пасман и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM