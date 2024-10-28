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«Кузница»: Что появится на месте белорусского и рынка на Четырех углах?

29.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. 

Сейчас в Пскове есть как минимум две территории, которые в ближайшее время, очевидно, получат пространственное развитие. Но при этом у власти, экспертов и общественников пока нет единого мнения, видения применения этих территорий. Белорусский рынок и останется рынком. Что будет на Четырех углах на месте снесенного «Фавора»? Насколько востребовано сейчас пространство именно под фермерскую продукцию? Эти и многие другие вопросы в деталях и подробностях ведущая Любовь Кузнецова разобрала с архитектором, членом Союза архитекторов России Владимиром Шуляковским.

Источник: ПЛН-FM



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