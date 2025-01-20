«Кузница»: Тарифы на ЖКУ - сколько не платим, все мало?

Тарифы на услуги ЖКХ – очень болезненная тема для каждого из нас. В день, когда мы достаём из почтового ящика квитанции, у нас портится настроение.

Да, никто не спорит, что за потребленные ресурсы – свет, тепло, воду, газ и другие услуги – нужно платить, но суммы, которые мы видим в платежках, радости не вызывают. Особенно на фоне роста инфляции и цен, перспективы с 1 июля этого года платить на ЖКХ еще больше на 10%. И если в советское время ЖКХ составляло 3% от расходов семьи, в 1999 году – 5%, то по статистике прошлого года увеличилось вдвое и составило 9,8% дохода семьи (видимо, по самым скромным подсчетам). Вместе с тем, с 2014 года существует верхняя планка роста тарифа, и он поднимается не больше, чем на уровень инфляции. Наверное, это правильно. Но экономически необоснованный тариф приводит в том числе и к весьма тяжелым последствиям для ресурсоснабжающих предприятий: в Псковской области многие МУП ЖКХ находятся в предбанкротном или банкротном состоянии с массой долгов. А люди толком не получают услугу. Особенно обидно тем, кто платит по счетам.

Эти непростые вопросы Любовь Кузнецова обсудила с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области Еленой Пилипенко.

Источник: ПЛН-FM