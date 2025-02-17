«Кузница»: Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области?

Тема нашей программа сегодня - «Для чего объединяют учреждения здравоохранения Псковской области»? В минувшем сезоне в состав Псковской областной клинической вошли Псковская городская и Великолукская межрайонная больницы. Затем Островская межрайонная пополнилась филиалами в Опочке, Красногородске, Новоржеве и Пушкинских Горах – теперь это не самостоятельные учреждения, а филиалы. В настоящий момент мы наблюдаем укрупнение Псковской межрайонной больницы за счет присоединения Стругокрасненской, Плюсской, Гдовской, Печорской и Палкинской больниц. Расширился и Перинатальный центр.

А зачем это нужно?

Почему всякий раз мы говорим о недостаточной разъяснительной работе в коллективах, что вызывает раздражение и непонимание происходящих процессов? СМИ и общественность узнают об этих важных событиях по остаточному принципу, а пытаясь выяснить ситуацию, мы узнаем, что и профессиональное сообщество информировано примерно так же. Меж тем, изменения глобальные. И еще один хороший вопрос: почему президент ориентирует чиновников на доступность (то есть близость) медицины к людям, а у нас идет укрупнение и присоединение? Как оно скажется на доступности и качестве оказания медпомощи? Ну и, конечно, каковы объективные причины происходящего, ведь их не может не быть?

Ответы на эти вопросы будем искать с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM