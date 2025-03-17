«Кузница»: Гибель людей на водных объектах - трагедия безрассудства

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Число трагедий, случившихся на водоемах Псковской области с 8 по 11 марта, шокирует: 19 утонувших. Только за праздничные сутки – 8 марта – мы узнали о 8 погибших. И уже этого числа хватило, чтобы испытать целый спектр эмоций: от горечи до возмущения. Всю неделю общественность и представители власти обсуждают, какими способами остановить тех, чье безрассудство и рыболовный азарт приводят к беде.

Какова на сегодняшний день обстановка на водоемах области? Запрет выхода на лед действует повсеместно? В каких районах зафиксирована гибель людей? Кто эти люди? Настолько массовой гибели в столь короткий срок сложно припомнить. Как это можно объяснить?

Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с начальником Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майором внутренней службы Сергеем Лаврухиным.

Источник: ПЛН-FM