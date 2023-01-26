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«Квартирник»: Артур Гайдук и Яков Корноухов об авторской песне

27.01.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом. Сегодня в гостях у Дмитрия Иванова псковские барды - представители клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук и Яков Корноухов. Они поговорят о роли авторской песни в жизни современного общества, о фестивальной жизни псковских бардов и творческих планах на 2023 год. И, конечно же, сегодня в студии будет звучать живая музыка.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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