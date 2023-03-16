«Квартирник»: «ФОЛЬК MIX» о народном рок-н-ролле, популярности и событиях культурного календаря

В гостях у Дмитрия Иванова - группа «ФОЛЬК MIX», и это оказался самый массовый по числу участников выпуск «Квартирника» из всех, что доводилось слышать на частоте 102.6 FM: в студии собрались аж 7 музыкантов (и это даже не полный состав!).

В репертуаре «ФОЛЬК MIX» - оригинальные обработки известных песен, интересные жанровые сочетания народного творчества, джаза и рок-н-ролла. Музыканты рассказали, есть ли в современном мире место для народного творчества, хватает ли событий в культурном календаре Псковщины, как «ФОЛЬК MIX» продвигает свое творчество и гонится ли за популярностью. А еще музыканты исполнили несколько песен из своего репертуара.

Источник: ПЛН-FM