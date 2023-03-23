14:00 «Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о романсе, современной музыке и Алле Пугачевой
23.03.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате
23.03.2023 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Наталья Мельникова о проблемах округа №5 и взаимодействии с избирателями
«Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о романсе, современной музыке и Алле Пугачевой
24.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.
Сегодня в гостях у Дины Дабришюте — Заслуженная артистка России, вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова. Они поговорят о том, чем отличается русский романс от других жанров и можно ли его отменить, почему не стоит переживать из-за ухода Аллы Пугачевой из «голубых огоньков», почему классическую музыку не стоит слушать за рулем и почему не надо ругать современную музыку.
Источник: ПЛН-FM
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