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«Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о романсе, современной музыке и Алле Пугачевой

24.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у Дины Дабришюте — Заслуженная артистка России, вокалистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова. Они поговорят о том, чем отличается русский романс от других жанров и можно ли его отменить, почему не стоит переживать из-за ухода Аллы Пугачевой из «голубых огоньков», почему классическую музыку не стоит слушать за рулем и почему не надо ругать современную музыку.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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