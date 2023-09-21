14:00 «Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке
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«Квартирник»: Об электронной музыке не для дискотек, и как Skytrust добиваются воздушности в звуке
22.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Дмитрий Иванов решил погрузиться, а заодно и погрузить радиослушателей, в мир электронной музыки.
Кто её слушает? Есть ли знак «равно» между словами «электронная» и «дискотечная»? На каких площадках эта музыка звучит особо гармонично? Много ли в Пскове любителей электронной музыки? Можно ли забацать электронный лайв, если отключат электричество? В этих и других вопросах ведущий разбирался вместе с группой Skytrust, которая работает именно в этом музыкальном жанре. Сегодня в «Квартирнике» - Александр Боярков и Екатерина Андреева.
Источник: ПЛН-FM
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