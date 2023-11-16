«Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск творческого проекта «Квартирник».

На этот раз в гостях у ведущего Дмитрия Иванова — создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция» (г. Великие Луки), обладательница Почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко. Гостья студии рассказала о своем коллективе, о культурной жизни в южной столице нашего региона - в Великих Луках, а также исполнила несколько песен.

Источник: ПЛН-FM