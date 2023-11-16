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«Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона

17.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск творческого проекта «Квартирник».

На этот раз в гостях у ведущего Дмитрия Иванова — создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция» (г. Великие Луки), обладательница Почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко. Гостья студии рассказала о своем коллективе, о культурной жизни в южной столице нашего региона - в Великих Луках, а также исполнила несколько песен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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