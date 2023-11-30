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«Квартирник» на «ПЛН FM»: Легенда русского диско Наталия Гулькина о жизни и музыке

01.12.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Гость программы «Квартирник» - легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.

На днях она посетила Псков, чтобы в качестве члена жюри принять участие в финале конкурсов «Мисс и Миссис Псков 2023». Также она нашла время побывать в студии «ПЛН FM» и ответить на вопросы ведущей Светланы Букановой.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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