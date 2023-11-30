«Квартирник» на «ПЛН FM»: Легенда русского диско Наталия Гулькина о жизни и музыке

Гость программы «Квартирник» - легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.

На днях она посетила Псков, чтобы в качестве члена жюри принять участие в финале конкурсов «Мисс и Миссис Псков 2023». Также она нашла время побывать в студии «ПЛН FM» и ответить на вопросы ведущей Светланы Букановой.

Источник: ПЛН-FM