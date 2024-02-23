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«Квартирник»: «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова о первых концертах, творчестве Анны Герман и песнях у газовой плиты
23.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гостья студии - певица, композитор и автор песен, руководитель студии эстрадного вокала «СОЛО» для детей и взрослых Дома культуры Ленинского комсомола, обладательница звания «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова.
Ведущий Дмитрий Иванов спросил, почему она решила связать свою жизнь с вокалом, что напевает себе под нос, когда варит суп, что привело ее к творчеству Анны Герман, как находить таланты и как сделать первый шаг, чтобы решиться участвовать в конкурсе красоты. В праздничный день Светлана Фетисова также исполнила в студии несколько песен.
Источник: ПЛН-FM
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