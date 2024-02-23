«Квартирник»: «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова о первых концертах, творчестве Анны Герман и песнях у газовой плиты

Гостья студии - певица, композитор и автор песен, руководитель студии эстрадного вокала «СОЛО» для детей и взрослых Дома культуры Ленинского комсомола, обладательница звания «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова.

Ведущий Дмитрий Иванов спросил, почему она решила связать свою жизнь с вокалом, что напевает себе под нос, когда варит суп, что привело ее к творчеству Анны Герман, как находить таланты и как сделать первый шаг, чтобы решиться участвовать в конкурсе красоты. В праздничный день Светлана Фетисова также исполнила в студии несколько песен.

Источник: ПЛН-FM