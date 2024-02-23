www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 января 19 февраля 22 февраля 16 февраля Телефон прямого эфира 15 февраля 20 февраля 22 февраля 22 февраля 2 февраля 22 февраля 20 февраля 19 февраля 19 февраля 26 января 16 февраля

«Квартирник»: «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова о первых концертах, творчестве Анны Герман и песнях у газовой плиты

23.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гостья студии - певица, композитор и автор песен, руководитель студии эстрадного вокала «СОЛО» для детей и взрослых Дома культуры Ленинского комсомола, обладательница звания «Миссис Великие Луки» Светлана Фетисова.

Ведущий Дмитрий Иванов спросил, почему она решила связать свою жизнь с вокалом, что напевает себе под нос, когда варит суп, что привело ее к творчеству Анны Герман, как находить таланты и как сделать первый шаг, чтобы решиться участвовать в конкурсе красоты. В праздничный день Светлана Фетисова также исполнила в студии несколько песен.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты