12:50 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
28.03.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ
28.03.2024 13:05 «Коммунальный ликбез»: Формирование комфортной городской среды в вопросах и ответах
«Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии
29.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в студии «ПЛН FM» состоялся самый настоящий «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии.
Гостями ведущей Дины Дабришюте стали художественный руководитель Детской филармонии Анжелика Романюк, дирижер детского оркестра русских народных инструментов Детской филармонии Юлия Баранчикова и юные музыканты Лукьян Ролецкий, Иван Зворыкин и Егор Федоров. Они поговорили о мотивации детей к учебе, о престиже самого проекта, о гастролях, репертуаре Детской филармонии, о сохранении традиций и о совместных проектах Детской филармонии с артистами, танцевальными коллективами и учреждениями.
Источник: ПЛН-FM
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