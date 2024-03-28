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«Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии

29.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в студии «ПЛН FM» состоялся самый настоящий «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии.

Гостями ведущей Дины Дабришюте стали художественный руководитель Детской филармонии Анжелика Романюк, дирижер детского оркестра русских народных инструментов Детской филармонии Юлия Баранчикова и юные музыканты Лукьян Ролецкий, Иван Зворыкин и Егор Федоров. Они поговорили о мотивации детей к учебе, о престиже самого проекта, о гастролях, репертуаре Детской филармонии, о сохранении традиций и о совместных проектах Детской филармонии с артистами, танцевальными коллективами и учреждениями.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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