«Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии

Сегодня в студии «ПЛН FM» состоялся самый настоящий «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии.

Гостями ведущей Дины Дабришюте стали художественный руководитель Детской филармонии Анжелика Романюк, дирижер детского оркестра русских народных инструментов Детской филармонии Юлия Баранчикова и юные музыканты Лукьян Ролецкий, Иван Зворыкин и Егор Федоров. Они поговорили о мотивации детей к учебе, о престиже самого проекта, о гастролях, репертуаре Детской филармонии, о сохранении традиций и о совместных проектах Детской филармонии с артистами, танцевальными коллективами и учреждениями.

Источник: ПЛН-FM