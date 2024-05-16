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«Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации

17.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова - The Organica Trio: один из лучших российских импровизаторов — гитарист Павел Ершов (Москва), пианист из Северодвинска Андрей Зимовец, в рамках проекта отвечающий за звук органа, и активный участник Санкт-Петербургской джазовой сцены, барабанщик Егор Крюковских.

Трио имеет в своем активе выступления на крупнейших мировых площадках, сотрудничество с легендами джазовой музыки и несметное количество титулов. Как музыканты собрались в один коллектив? Каким был их путь к джазу? В чем секрет джазовой импровизации? Есть ли разница в отношении к джазу у заграничных и российских слушателей? Об этом они рассказали в студии «ПЛН FM» и исполнили несколько джазовых композиций.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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