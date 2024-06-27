14:00 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание
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«Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание
28.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет целый казачий ансамбль «Златница».
Это самобытный коллектив из Пскова, который любит и продвигает казачью культуру. Как прошёл праздник казачьего гостеприимства, чем угощают казаки гостей, не опасны ли танцы с шашками, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя казаком? Об этом и многом другом - в течение ближайшего часа. И, конечно же, казачий ансамбль «Златница» исполнит несколько песен.
Источник: ПЛН-FM
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