«Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет целый казачий ансамбль «Златница».

Это самобытный коллектив из Пскова, который любит и продвигает казачью культуру. Как прошёл праздник казачьего гостеприимства, чем угощают казаки гостей, не опасны ли танцы с шашками, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя казаком? Об этом и многом другом - в течение ближайшего часа. И, конечно же, казачий ансамбль «Златница» исполнит несколько песен.

Источник: ПЛН-FM