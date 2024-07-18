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Проект Pax-Musica в «Квартирнике» на «ПЛН FM»

19.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник».

Сегодня в гости к ведущей Дине Дабришюте пришли руководитель проекта Pax-Musica Дмитрий Зотов, арт-директор проекта Иван Колбашов и Мария Трофимова (фортепиано). 

 

Источник: ПЛН-FM



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