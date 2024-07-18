13:00 «На пятой передаче»: Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере «лежачих полицейских» на Юбилейной
17.07.2024 14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте
Проект Pax-Musica в «Квартирнике» на «ПЛН FM»
19.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник».
Сегодня в гости к ведущей Дине Дабришюте пришли руководитель проекта Pax-Musica Дмитрий Зотов, арт-директор проекта Иван Колбашов и Мария Трофимова (фортепиано).
Источник: ПЛН-FM
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