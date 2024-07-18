Проект Pax-Musica в «Квартирнике» на «ПЛН FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квартирник».

Сегодня в гости к ведущей Дине Дабришюте пришли руководитель проекта Pax-Musica Дмитрий Зотов, арт-директор проекта Иван Колбашов и Мария Трофимова (фортепиано).

Источник: ПЛН-FM