«Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей, конкурсах и важности соцсетей

20 ноября в БКЗ филармонии состоится большой сольный концерт молодой псковички Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери. Накануне своего концерта Милана и ее продюсер, педагог эстрадного вокала Алина Виардо стали участницами программы «Квартирник».

Милана рассказала, как Милана связана с творческим клубом «Феникс» и как судьба свела ее с Алиной Виардо, что за проект - «Тайны псковских храмов», кто пишет стихи к ее песням, как к ее творчеству относятся родители и как собрать полный зал на сольном концерте в филармонии. Ведущий — Дмитрий Иванов.

Источник: ПЛН-FM