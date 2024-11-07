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«Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей, конкурсах и важности соцсетей

08.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

20 ноября в БКЗ филармонии состоится большой сольный концерт молодой псковички Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери. Накануне своего концерта Милана и ее продюсер, педагог эстрадного вокала Алина Виардо стали участницами программы «Квартирник».

Милана рассказала, как Милана связана с творческим клубом «Феникс» и как судьба свела ее с Алиной Виардо, что за проект - «Тайны псковских храмов», кто пишет стихи к ее песням, как к ее творчеству относятся родители и как собрать полный зал на сольном концерте в филармонии. Ведущий — Дмитрий Иванов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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