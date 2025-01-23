14:00 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях
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«Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях
24.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В гости к ведущему Дмитрию Иванову приходила самая настоящая дальневосточница, теперь живущая на западном рубеже Псковской области - молодая исполнительница и педагог по вокалу Алина Куценко.
Как формировался ее музыкальный вкус и талант? Как Алине удавалось совмещать обычную школу с музыкальной, да еще находить время на спорт и развлечения? Как закалялась ее «профессиональная сталь»? Каким ветром ее занесло в Пыталово? Что послужило толчком для написания песен? Как молодой, талантливой девушке «развернуться» в провинциальной глубинке?
Об этом и многом другом, а также песни в исполнении Алины Куценко — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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