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«Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях

24.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В гости к ведущему Дмитрию Иванову приходила самая настоящая дальневосточница, теперь живущая на западном рубеже Псковской области - молодая исполнительница и педагог по вокалу Алина Куценко.

Как формировался ее музыкальный вкус и талант? Как Алине удавалось совмещать обычную школу с музыкальной, да еще находить время на спорт и развлечения? Как закалялась ее «профессиональная сталь»? Каким ветром ее занесло в Пыталово? Что послужило толчком для написания песен? Как молодой, талантливой девушке «развернуться» в провинциальной глубинке?

Об этом и многом другом, а также песни в исполнении Алины Куценко — в течение ближайшего часа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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