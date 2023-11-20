«Эхономика»: Виталий Рахманов о мобильной связи и интернете в Псковской области

Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним вопросы, касающиеся развития мобильной связи и информационных технологий в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM