12:35 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
20.11.2023 14:00 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах
20.11.2023 12:35 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год
«Эхономика»: Виталий Рахманов о мобильной связи и интернете в Псковской области
21.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним вопросы, касающиеся развития мобильной связи и информационных технологий в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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