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«Эхономика»: Виталий Рахманов о мобильной связи и интернете в Псковской области

21.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним вопросы, касающиеся развития мобильной связи и информационных технологий в Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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