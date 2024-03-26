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«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности

27.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий круг вопросов, относящихся к компетенции управления.

  • Как проходило ДЭГ на президентских выборах в Псковской области?
  • Зачем нужна видеофиксация на избирательных участках?
  • Как не попасться на удочку мошенников, которые подделывают аккаунты чиновников?
  • Как надо действовать родителям подростков, которым после теракта в «Крокус Сити Холле» пришли сообщения с предложением совершить противоправное действие?
  • Как складывается ситуация с доступностью услуг почтовой связи в регионе?
  • Насколько эффективен комплекс «Безопасный город» в раскрытии преступлений и борьбе с вандалами?
  • Насколько привлекательна госслужба для специалистов IT-сферы?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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