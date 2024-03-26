26.03.2024 19:00 «Поэт и правдоруб»: Когда уйдём со школьного двора под песенки «Любэ» или Шамана...
«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности
27.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий круг вопросов, относящихся к компетенции управления.
- Как проходило ДЭГ на президентских выборах в Псковской области?
- Зачем нужна видеофиксация на избирательных участках?
- Как не попасться на удочку мошенников, которые подделывают аккаунты чиновников?
- Как надо действовать родителям подростков, которым после теракта в «Крокус Сити Холле» пришли сообщения с предложением совершить противоправное действие?
- Как складывается ситуация с доступностью услуг почтовой связи в регионе?
- Насколько эффективен комплекс «Безопасный город» в раскрытии преступлений и борьбе с вандалами?
- Насколько привлекательна госслужба для специалистов IT-сферы?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати