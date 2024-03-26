«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности

Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий круг вопросов, относящихся к компетенции управления.

Как проходило ДЭГ на президентских выборах в Псковской области?

Зачем нужна видеофиксация на избирательных участках?

Как не попасться на удочку мошенников, которые подделывают аккаунты чиновников?

Как надо действовать родителям подростков, которым после теракта в «Крокус Сити Холле» пришли сообщения с предложением совершить противоправное действие?

Как складывается ситуация с доступностью услуг почтовой связи в регионе?

Насколько эффективен комплекс «Безопасный город» в раскрытии преступлений и борьбе с вандалами?

Насколько привлекательна госслужба для специалистов IT-сферы?

Источник: ПЛН-FM