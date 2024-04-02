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«Эхономика»: Игорь Савицкий. 35 лет в бизнесе

03.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня гостем студии стал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

На днях, 28 марта, исполнилось 35 лет с того момента, как он основал холдинг. О том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х — начале 90-х, о прошлом и будущем бизнеса в регионе с гостем студии поговорил ведущий Максим Костиков.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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