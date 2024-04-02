«Эхономика»: Игорь Савицкий. 35 лет в бизнесе

Сегодня гостем студии стал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

На днях, 28 марта, исполнилось 35 лет с того момента, как он основал холдинг. О том, как зарождалось предпринимательство в Пскове в конце 1980-х — начале 90-х, о прошлом и будущем бизнеса в регионе с гостем студии поговорил ведущий Максим Костиков.

Источник: ПЛН-FM