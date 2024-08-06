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«Эхономика»: Новый регоператор о путях выхода Псковской области из мусорного кризиса

07.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема выпуска — пути выхода Псковской области из мусорного кризиса.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил ее с представителями нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: с директором ООО «Экогрупп» Андреем Вышкворкиным и первым заместителем директора компании Сергеем Пайстом.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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