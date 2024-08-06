«Эхономика»: Новый регоператор о путях выхода Псковской области из мусорного кризиса

Ключевая тема выпуска — пути выхода Псковской области из мусорного кризиса.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил ее с представителями нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: с директором ООО «Экогрупп» Андреем Вышкворкиным и первым заместителем директора компании Сергеем Пайстом.

Источник: ПЛН-FM