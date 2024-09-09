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«Эхономика»: Неделя креативной экономики
10.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.
Ведущий Константин Калиниченко немного поговорил с ней о ситуации в малом бизнесе региона и о работе центра «Мой бизнес», а главной темой стала Неделя креативной экономики, которая пройдет 11-12 сентября в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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