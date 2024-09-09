«Эхономика»: Неделя креативной экономики

Гость студии - руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко немного поговорил с ней о ситуации в малом бизнесе региона и о работе центра «Мой бизнес», а главной темой стала Неделя креативной экономики, которая пройдет 11-12 сентября в Пскове.

Источник: ПЛН-FM