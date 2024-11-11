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«Эхономика»: Андрей Михеев о «Моглино»

12.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Эхономика». На этот раз гостем студии стал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Буквально на днях спикер Государственной Думы Вячеслав Володин внезапно выдал публичную нелестную оценку ОЭЗ «Моглино». Ведущий Олег Добрынин поговорит с Андреем Михеевым, с чем связаны критические высказывание спикера парламента в адрес «Моглино»?

Есть ли объективная оценка эффективности работы ОЭЗ в Псковской области? Приносит ли она пользу бюджету региона? Сколько резидентов сейчас уже действуют на территории «Моглино»? А сколько находятся на этапе строительства?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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