«PROПРАВО»: Как отстоять свои права, если сосульки нанесли вред здоровью и имуществу?

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, как граждане могут отстоять свои права, если в результате падения сосулек пострадало их здоровье или имущество.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

Источник: ПЛН-FM