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«PROПРАВО»: Как отстоять свои права, если сосульки нанесли вред здоровью и имуществу?

28.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, как граждане могут отстоять свои права, если в результате падения сосулек пострадало их здоровье или имущество.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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