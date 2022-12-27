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«PROПРАВО»: Как отстоять свои права, если сосульки нанесли вред здоровью и имуществу?
28.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, как граждане могут отстоять свои права, если в результате падения сосулек пострадало их здоровье или имущество.
Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.
Источник: ПЛН-FM
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