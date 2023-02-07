07.02.2023 13:00 «Беседка»: Звезда НТВ Андрей Норкин о санкционных списках, свободе слова и уехавших из России
07.02.2023 12:35 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах на выборы-2023 и перспективах расширения границ Пскова
06.02.2023 14:00 «Постскриптум»: Мораторий на 44-й ФЗ, мусорная дилемма и двухдневные выборы пустошкинского главы
«PROПРАВО»: О работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области
08.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка. А помогут ей в этом Ева Шенкнехт и Анастасия Федорова, которые входят в состав Детсовета.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати