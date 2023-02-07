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«PROПРАВО»: О работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области

08.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка. А помогут ей в этом Ева Шенкнехт и Анастасия Федорова, которые входят в состав Детсовета.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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