«PROПРАВО»: О работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о работе Детсовета при уполномоченном по правам ребенка. А помогут ей в этом Ева Шенкнехт и Анастасия Федорова, которые входят в состав Детсовета.

Источник: ПЛН-FM