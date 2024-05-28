28.05.2024 12:35 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона на территории округа №6
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«PRO-ПРАВО»: Про самозанятость
29.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить про самозанятость — о том, как ее оформить и каковы тонкости сдачи жилья в аренду самозанятыми.
Источник: ПЛН-FM
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