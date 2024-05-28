«PRO-ПРАВО»: Про самозанятость

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить про самозанятость — о том, как ее оформить и каковы тонкости сдачи жилья в аренду самозанятыми.

Источник: ПЛН-FM