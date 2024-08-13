«PRO-ПРАВО»: «Своими силами» боремся с мошенничеством

Очередной выпуск программы «PRO-ПРАВО» вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа. Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Гостья студии - исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, руководитель комитета по правовому просвещению АППО, член Ассоциации юристов России, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, член Общественной палаты города Пскова Анна Соколова в этот раз предложила поговорить о проекте Ассоциации юристов России «Своими силами».

Источник: ПЛН-FM